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Madrid, 26 nov (EFE).- El debate electoral a cuatro que han mantenido este jueves los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno ha estado plagado de enfrentamientos, acusaciones cruzadas y reproches.

Esta es una muestra de algunos de ellos:

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"Ni petado, ni privado, mientras gobierne el PSOE el sistema de pensiones está garantizado"

"Me conmueve ver a Feijóo y Abascal disfrazados de Robin Hood"

"Siento decirle que las matemáticas del señor Feijóo son como su nivel de inglés".

"El señor Feijóo vuelve a poner en cuestión el estado de las cuentas públicas. Es un cuento parta justificar subidas masivas de impuestos a la clase trabajadora y recortes masivos al estado de bienestar"

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"Van de patriotas y de los tres el único que ha hecho la mili y ha jurado la bandera de España he sido yo" (A Feijóo y Abascal).

"Con ustedes para tener una casa hay que heredarla, ocuparla o salir en los sumarios".

"Cuando la gente abre la nevera no ve ni al señor Sánchez ni a la señora Colau, lo que ve es que no puede llegar a final de mes".

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"Nadie puede ser presidente del Gobierno si no garantiza que un español se suba a un tren tranquilo".

"¿Ustedes dos se apoyan entre sí o se están encubriendo?" (A Sánchez y Colau)

"Yo espero que el señor Sánchez no me mande a los rochos".

"Tengo cinco hijos en casa. A algunos les parecerá mucho, a otros pocos, pero yo creo que lo que usted (Sánchez) no puede hacer es discriminizar a nadie por sus ideas".

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"La corrupción de Sánchez ha matado españoles, en las vías del tren, en el apagón o en la dana".

"Yo no voy a recibir órdenes (para reconocer la violencia machista) de quienes han condenado a las mujeres a la inseguridad más brutal".

A Sánchez: "Tiene que traer a esta señora (Colau) para que le haga el juego sucio".

"No hay un acto más reprobable que regalar a los demás lo que se roba y se niega a los nuestros, al propio pueblo".

"Las mujeres vamos a ser determinantes, tenemos el deber de decidir que nadie que niegue en este país la violencia machista pueda gobernar".

"Se han hecho muchas cosas bien en el gobierno progresista, pero en materia de vivienda se ha suspendido".

"La corrupción cero existe, y está en Frente Amplio. No me han encontrado a mí ni a nadie de mi partido nada".

"Usted ha sido recibido con todos honores en despacho del genocida Netanyahu mientras que yo he sido secuestrada por el ejercito genocida" (A Abascal).

Al margen de las frases más destacadas de cada uno de los candidatos durante el debate electoral se han producido varios enfrentamientos cruzados

Sánchez: "¿Usted va a reconocer el resultado electoral el próximo 29 de noviembre, sí o no?. Porque el Partido Socialista los va a reconocer".

Feijóo: "Si no preside el gobierno, ¿asume usted la responsabilidad de dimitir después de las elecciones, dejar el acta de diputado y renunciar al aforamiento? Yo sí".

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Colau: "¿cómo me puede hablar usted de buena gestión cuando el PP que usted preside aún mantiene a Mazón con cargo público aforado?".

Feijóo: "Buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta (en alusión a Sánchez) y usted calladita".

Feijóo: "lo de Gaza es una masacre".

Sánchez: "Es un genocidio"

Abascal: "Hemos votado, efectivamente, contra la mafia"

Sánchez: "Han votado contra la gente, señor Abascal"

Colau: "No nos va a instrumentalizar al colectivo LGTBI+"

Feijóo: ¿Cree usted que es suyo?

Abascal: "El gran buitre que hay en España está justo a mi izquierda, es el presidente del Gobierno que ha impulsado la inmigración masiva, que ha disparado los precios de la vivienda"

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Sánchez: "Ya está bien"

Colau: "Me parece una vergüenza que en la política se pueda normalizar que se insulte de la manera que lo hace usted, señor Abascal".EFE