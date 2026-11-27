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(Actualiza la NA5029 con más declaraciones)

Madrid, 27 nov (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido a la llegada a la sede de su partido tras el debate televisado de este jueves en que, "efectivamente, los de Sumar, el Frente Amplio, el 'Frente Estrecho' o como se quiera llamar, han estado calladitos y calladitas durante todos los años de corrupción".

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Feijóo se ha referido a este episodio del debate televisado entre los cuatro principales candidatos en las elecciones generales después de haber dicho a la salida del plató en el que ha tenido lugar que retiraba el término "calladita" con el que se ha dirigido en el debate a cuatro a la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, si con ello ha molestado a alguien.

Durante el debate, señalándola con la mano, ha acusado a la líder de Frente Amplio de quedarse "calladita" mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "huía de Paiporta" durante su visita tras la dana de 2024.

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El líder del PP ha manifestado a la salida: "Si he molestado a alguien, por supuesto lo retiro".

"Pero ya está bien de hacer teatrillo. Creo honradamente que hemos hecho un debate leal", ha apostillado.

Más tarde, a su llegada a la sede nacional del PP, Núñez Feijóo ha dicho ante militantes y seguidores: "los de Sumar y el 'Frente Estrecho' estaban calladitos y calladitas. Cuando entraban en la cárcel, calladitos y calladitas. Cuando dejaron solo a la Comunitat Valenciana, calladitos y calladitas".

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"¿Pero de verdad tan mal les ha salido el debate que lo que intentan es manipular, que vea toda la gente lo que he dicho para concluir que han estado calladitos y calladitas todo este tiempo?", ha rematado el presidente del PP.

Durante el propio debate Colau se ha referido al término con el que se había dirigido Feijóo a ella ironizando con que es una muestra "de su feminismo" que dijo que tenía porque "creció entre mujeres".

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"Le enseñaron, pero no mucho porque interrumpe mucho y encima me manda a callar", espetó la líder de Frente Amplio, que además pidió a Feijóo "calma" y "escuchar"

Después, también a la salida del debate, Colau ha defendido la necesidad de que hubiera en este debate una candidata mujer y feminista y se ha referido a la polémica por la palabra que le ha dedicado Feijóo.

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"No nos vamos a callar, no nos vamos a conformar y tampoco vamos a estar calladitas", ha asegurado entonces.

A su llegada a la sede de Más Madrid, Colau ha manifestado que "ha quedado muy claro" el "comportamiento claramente machista" de Núñez Feijóo.

"Lo ha visto toda España a través de la televisión, así que el señor Feijóo tendrá que asumir sus actos y responder por ellos. Las mujeres ya lo hemos dicho que no vamos a parar y nos vamos a callar y nadie nos va a callar y vamos a ir a votar en masa", ha subrayado. EFE

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