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El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ha expresado su "satisfacción" por el papel del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el debate entre los cuatro principales candidatos a las elecciones del próximo domingo, considerando que sus adversarios "dan por hecho" que el presidente 'popular' será el próximo jefe del Ejecutivo.

Así se ha pronunciado Sémper en declaraciones a los periodistas al término del debate de este jueves en la Academia de la Televisión, donde ha dicho que ha visto "desesperado" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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Bajo su punto de vista, tanto Sánchez como la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, han tratado a Feijóo como el próximo presidente del Gobierno, algo que, a su juicio, supone una victoria en el propio debate de este jueves.

No obstante, ha dicho que son conscientes de que ganar los debates "no te garantiza ganar las elecciones": "Y lo que aspiramos de aquí al domingo es a que la ola de cambio y de esperanza siga creciendo. Una ola de esperanza y de cambio que sea capaz de convocar a más españoles para superar esta tarea".

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Asimismo, el portavoz nacional del Partido Popular ha defendido que Feijóo "ha sido capaz" en este debate de ofrecer "una alternativa de progreso y de ilusión al futuro".