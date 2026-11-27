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Madrid, 27 nov (EFE).- La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha afirmado que ella ha ganado el debate celebrado el jueves con los cabeza de cartel de PSOE, PP y Vox y ha hecho un llamamiento confiada en que la izquierda va a ganar las elecciones generales del próximo domingo.

En declaraciones a los medios en la sede de Más Madrid, uno de los partidos que integran Frente Amplio, ha mostrado su orgullo por ser la única mujer candidata en este debate y ha asegurado que lo ha ganado "claramente".

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"Hemos ganado el debate hoy, pero sobre todo vamos a ganar las elecciones el próximo domingo", ha añadido.

Y se ha referido también a las palabras del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando en el debate ha acusado a Colau de quedarse "calladita" mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "huía de Paiporta" durante su visita tras la dana de 2024.

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"Por mucho que tengamos que debatir con señoros machistas, las mujeres tendremos la última palabra y las mujeres iremos a votar en más el próximo domingo . No vamos a estar calladitas", ha señalado. EFE