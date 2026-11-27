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El ministro de Derechos Sociales y portavoz de campaña del Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha afirmado este jueves que "no puede haber ninguna duda" de que la candidata a las elecciones generales de Frente Amplio, Ada Colau, ha "dominado" el debate a cuatro al dar "una lección de buena política" y está convencido de que será un "punto de inflexión" en la contienda electoral.

En declaraciones a los medios al término del debate, Bustinduy ha defendido que Colau ha sido quien ha planteado "los temas que importan a la ciudadanía". "Ha planteado las principales preocupaciones de la clase trabajadora, el programa para resolver la crisis de vivienda y los derechos de las mujeres", ha esgrimido.

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A su juicio, la candidata de Frente Amplio ha defendido estos asuntos "de una manera convincente, creíble, con la legitimidad de quien lleva toda la vida peleando por defender los derechos de la clase, y especialmente el derecho a la vivienda". "Ha dado una lección de buena política hoy, con educación, con contundencia, con firmeza, con credibilidad", ha insistido.

"LA CAMPAÑA HA DESPEGADO"

Además, el portavoz de campaña ha asegurado que el resultado del debate "redunda" en lo que su formación lleva defendiendo estos días, que la campaña del Frente Amplio "ha despegado" y que "se multiplican los apoyos". En esta línea, ha recordado que el cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado ya "ganó el debate a 8" celebrado el pasado lunes.

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Bustinduy ha confiado en que este debate suponga "un punto de inflexión" para lo que ha descrito como una "movilización histórica de la clase trabajadora y de los barrios populares del país", que, según ha dicho, "el domingo saldrán a votar". "Exactamente igual que hoy hemos ganado este debate, el domingo vamos a ganar las elecciones generales", ha concluido.

Por otro lado, fuentes de la candidatura han destacado que Colau ha "marcado" el ritmo del debate y se ha mostrado "firme, contudente y segura", frente al modelo de la derecha. A su juicio, la aspirante a la Moncloa ha sido "clara donde otros callan" al proclamar que la violencia machista "existe y tiene nombre". "Quien la niega no puede gobernar con el apoyo de nadie que se diga demócrata", recalcan desde su equipo.

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Finalmente insisten en la necesidad de que Frente Amplio entre "con fuerza" en el Congreso para ser "garantía" de revalidar un Gobierno progresista. "Salimos con más fuerza y más ganas de llegar al domingo".