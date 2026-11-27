26/11/2026 El presidente de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, a su llegada al debate a cuatro de los candidatos a la presidencia del Gobierno para estas elecciones generales del 29N, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de Vox, Santiago Abascal, y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, se miden este jueves en un debate electoral que dibujará los dos bloques ante las elecciones generales del 29 de noviembre. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press

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El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha declarado este viernes "satisfecho" con su desempeño en el debate de los principales candidatos a la Presidencia en las elecciones del 29N y ha asegurado que "se lo ha pasado bien".

En declaraciones a los medios a la salida de las instalaciones de Secuoya Content Group, ha explicado que ha podido abordar diversos asuntos y su mensaje ha llegado "con claridad" a los españoles, "sin manipulaciones ni mentiras".

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"Estoy satisfecho (...) me lo he pasado bien", ha rematado el líder de Vox.