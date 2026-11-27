El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha declarado este viernes "satisfecho" con su desempeño en el debate de los principales candidatos a la Presidencia en las elecciones del 29N y ha asegurado que "se lo ha pasado bien".
En declaraciones a los medios a la salida de las instalaciones de Secuoya Content Group, ha explicado que ha podido abordar diversos asuntos y su mensaje ha llegado "con claridad" a los españoles, "sin manipulaciones ni mentiras".
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"Estoy satisfecho (...) me lo he pasado bien", ha rematado el líder de Vox.
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Última hora de las elecciones generales del 29-N | ¿Quién ha ganado el debate a cuatro? Colau marca perfil propio ante un Feijóo que pidió “decencia” ante la corrupción, un Sánchez que alerta de “involución” y un Abascal que habla de “teatrillo”
A tres días de las elecciones generales, Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau se han enfrentado en el último debate de campaña, con la mayoría de los sondeos augurando la victoria de un PP que, incluso con el mejor de sus resultados, requeriría el apoyo de Vox para gobernar
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A falta de tres días para las elecciones generales, Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau protagonizaron este jueves el último debate de la campaña. La mayoría de los sondeos apuntan a una victoria del PP, aunque incluso en el mejor escenario, los populares necesitarán contar con el respaldo de Vox para formar Gobierno
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