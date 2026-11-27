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Albert Traver

Redacción Deportes (EE.UU.), 26 nov (EFE).- Jake Elliott, con un 'field goal' de 59 yardas a dos segundos del final, culminó este jueves de Acción de Gracias una remontada épica de los Philadelphia Eagles, que llegaron a perder por 21 puntos en el tercer cuarto antes de derrotar a los Dallas Cowboys por 38-39.

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Este resultado entre rivales de la División Este de la Conferencia Nacional deja a los Cowboys (5-7) muy tocados de cara a sus opciones de postemporada, con los Eagles (4-7) todavía últimos del grupo.

El 'quarterback' de los Eagles, Joe Milton, que en 2025 militó en los Cowboys, completó 21 de sus 31 pases para 331 yardas, con tres pases de 'touchdown', una anotación por tierra y una intercepción que en ese momento pareció letal. También sufrió cinco 'sacks', para una pérdida de 30 yardas.

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Por su parte, Dak Prescott, el mariscal de campo de los Cowboys, completó 19 de 28 pases para 291 yardas, con dos pases de 'touchdown', también una anotación terrestre. También sufrió una intercepción y tres 'sacks' para una pérdida de 26 yardas.

El 'running back' de los Cowboys Javonte Williams anotó tres 'touchdowns', dos por tierra y uno por recepción, igualando el récord de un jugador de Dallas en Acción de Gracias.

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Los Cowboys llegaron a ponerse 31-10 a 6:46 del final del tercer cuarto, tras un 'field goal' de Brandon Aubrey. El parcial en los últimos 18 minutos de partido sería de 7-29 para la remontada de Philadelphia, campeones del Super Bowl en 2024.

Todo empezó con un espectacular pase de 45 yardas de Milton para el 'touchdown' de DeVonta Smith y el 31-17. En el primer tiempo, Milton ya había lanzado un pase de 50 yardas que Smith atrapó en la zona de anotación de Dallas. Una conexión perfecta.

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Volvieron a recortar distancia al inicio del último cuarto, con un 'touchdown' de Kenny Moore II, que devolvió hasta la zona de anotación un despeje de los Cowboys bloqueado por los equipos especiales de Philadelphia.

Entonces respondió Prescott con un 'touchdown' tras una carrera de 14 yardas y un salto acrobático hasta la zona de anotación. Pero apenas un minuto después, en un 'drive' de solo tres jugadas, Milton replicó la acción de su rival para el 38-30.

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Los Eagles optaron por buscar la conversión de dos puntos en lugar de patear el punto extra, pero fallaron, una decisión que les pudo salir muy cara.

Después llegó la intercepción a Milton en el siguiente 'drive' para Philadelphia y un 'field goal' de 40 yardas fallado por Aubrey.

A 2:10 del final, Milton encontró a su 'wide receiver' Makai Lemon para otro 'touchdown' de los Eagles, que, obligados a buscar una conversión de dos puntos, volvieron a fallar y dejaron el marcador en 38-36.

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Con menos de un minuto en el reloj, Dallas se jugó un cuarto down y una yarda para agotar el tiempo, pero la defensa de Philadelphia derribó a Prescott y dio una última oportunidad a los Eagles, sin tiempos muertos disponibles.

La ofensiva de los Eagles le dejó a su pateador, Jake Elliott, la patata caliente de un 'field goal' de 59 yardas para la gloria o el fracaso. Elliott, cuyo récord personal es de 61 yardas, culminó con una patada perfecta una remontada a todas luces épica.

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"Las cosas no nos estaban saliendo bien en la primera mitad, pero nos mantuvimos unidos y seguimos trabajando poco a poco. Siempre hablamos de cortar leña y cargar agua, y eso es lo que hizo hoy el equipo", explicó tras el partido DeVonta Smith, autor de dos 'TD'.

El de este jueves en Dallas fue la 49.ª edición consecutiva en la que los Cowboys acogieron el partido de Acción de Gracias, una de las tradiciones deportivas más arraigadas de Estados Unidos. EFE

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