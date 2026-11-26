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Redacción deportes, 26 nov (EFE).- David Soria, portero del Getafe, pidió perdón este jueves a los aficionados de su equipo tras perder 1-0 frente al Iberia 1999 en la Liga Conferencia, reconoció que él y sus compañeros no estuvieron al nivel que exige una competición europea y calificó de "final" el próximo encuentro de Liga ante el Espanyol.

"Un partido en el cual tenemos que pedir perdón. No hemos estado al nivel que requiere una competición así. Se nos ha complicado. Mucha autocrítica, mucho trabajo y nos jugamos la vida el lunes", declaró a los medios oficiales del club.

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El guardameta del conjunto dirigido por José Bordalás reconoció la preocupación que existe en el vestuario por la incapacidad del Getafe para revertir una dinámica de resultados que ha dejado al equipo en puestos de descenso en Liga y al borde de la eliminación en la competición continental.

"No encontramos el camino, no vemos la manera de ganar y te vas muy dolido. No queda otra que levantarse. Tenemos el lunes una final para nosotros. Estamos en noviembre y las cosas se están poniendo complicadas. Ahora es cuando hay que dar un paso al frente", manifestó.

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Asimismo, agradeció el esfuerzo de los aficionados que se desplazaron hasta Georgia para apoyar al Getafe y expresó su deseo de compensarles con una victoria frente al Espanyol.

"Lo primero, perdón. No hemos visto a un equipo con un nivel adecuado y, lo segundo, darle las gracias a la afición. Un esfuerzo enorme. No se puede pedir más. Intentaremos el lunes volver a la senda de la victoria por lo menos para quitarles el sabor amargo de hoy", señaló. EFE

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