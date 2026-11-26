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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, han coincidido este jueves en pedir al líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, que exija la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la compra de lo que han denominado como "su "aticazo".

Así se lo han echado en cara ambos a Feijóo en distintos momentos durante el debate a cuatro que ha organizado la Academia de la Televisión, un asunto que también ha sido recurrente en los mítines de Sánchez y Colau para atacar al PP.

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En concreto, Sánchez ha recriminado a Feijóo por qué no sólo no haya exigido la dimisión de Ayuso sino que, además, haya minimizado el dinero que ha destinado a esa compra del famoso ático apuntado que "no es tanto dinero".

"TIENE MIEDO" A QUE LE SUCEDA LO MISMO QUE A CASADO

"¿Por qué no exige la dimisión a la señora Ayuso, señor Feijóo? ¿Es que tiene miedo a pasar a la historia del PP, como le pasó a (Pablo) Casado?", ha inquirido el presidente al líder del primer partido de la oposición. "No dice absolutamente nada", ha lamentado.

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"¿No cree que Ayuso debería dimitir después de comprar un aticazo, insultar a Mari Carmen, llamar terroristas a los activistas de vivienda o garrapatas a los maestros en huelga?, ha planteado, por su parte, Colau.