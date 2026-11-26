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Madrid, 26 nov (EFE).- El candidato socialista, Pedro Sánchez, ha dicho este jueves durante el último bloque del debate a cuatro que le gustaría que la final del mundial de fútbol de 2030 sea en el Metropolitano, el campo del Atlético de Madrid, que es su equipo, pero que entiende "que sea en el Bernabéu", el otro gran estadio madrileño.

Sánchez ha dado así por hecho que Madrid acogerá la final del mundial, en respuesta al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien le ha retado al inicio del bloque, dedicado a política internacional, a que le conteste si va a luchar por una final del mundial 2030 en España y no en Marruecos, país coorganizador.

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"Yo defiendo que España tiene que acoger la final", ha dicho Feijóo, poniendo en duda que Sánchez también lo defienda.

Entonces, Sánchez ha respondido que "siendo del Atlético" le gustaría "que se jugara en el Wanda", antiguo sobrenombre del Metropolitano, para añadir: "Pero entiendo que deba ser en el Bernabéu".

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Luego, en un turno posterior, el candidato de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto al tema para decir que España "no puede coorganizar" un mundial con Marruecos "con Ceuta invadida", como ha venido diciendo durante la campaña electoral sobre este asunto. EFE