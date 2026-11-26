Las Palmas de Gran Canaria, 26 nov (EFE).- El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha llamado este jueves a concentrar el voto del cambio el 29-N en el PP, un partido con vocación de gobierno que, advierte, a diferencia de "otros" no desaparecerá dentro de unos años, como ya ha pasado con Ciudadanos.
En un mitin en Las Palmas de Gran Canaria, Rajoy ha insistido en que los populares "han prestado importantes servicios a España" durante sus cinco décadas de existencia, y lo seguirán haciendo porque, pese a todo, siguen siendo "la primera fuerza política" del país.
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Ello, ha lamentado, pese a que el centroderecha en el resto de Europa está atravesando una "mala época" que, sin embargo, en España no se está dando: "Ni nacimos ayer, ni desapareceremos mañana".
Y, en ese sentido, Rajoy ha asegurado: "Otros desparecerán, como han hecho Podemos, que parecía que iba a ser tanto y al final nada, o Ciudadanos, y nosotros en 25 años seguiremos pidiendo el voto aquí mismo". EFE
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(foto)
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