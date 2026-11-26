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Avilés (Asturias)/Madrid, 26 nov (EFE).- La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, ha pedido este jueves el voto sobre todo a los indecisos, ya que, según ha señalado, pase lo que pase tras las elecciones generales del 29 de noviembre, "vamos a necesitar gente que pelee" por los derechos en el Congreso.

En un mitin en Avilés junto al cabeza de lista de Podemos por Asturias, Manuel Pravia, y más candidatos, Montero ha recordado que "la mayoría de la gente que está indecisa decide su voto" al final de la campaña y ha pedido al público presente en el acto que hablen "con todo el mundo" y animen a votar a la formación morada.

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"Porque pase lo que pase el día 29, vamos a necesitar gente que pelee. Vamos a necesitar gente dispuesta a poner la cara y a poner el cuerpo. Vamos a necesitar gente que no mire para otro lado, gente feminista, gente ecologista, antirracista, trabajadores, clase obrera que tengan experiencia en hacer huelgas", ha dicho. EFE

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