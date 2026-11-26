Guardar

Bilbao, 26 nov (EFE).- El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha llamado a una "movilización general masiva" el 29 de noviembre para "dejar a Vox con cero escaños y a 'FeiVox' con una representación insignificante" en Euskadi y Navarra.

Otegi ha participado este jueves en un acto de campaña celebrado en la localidad vizcaína de Barakaldo, junto a los cabezas de lista al Congreso y al Senado por Bizkaia, Oskar Matute e Idurre Bideguren; el portavoz en las Juntas Generales y candidato a diputado general del territorio, Iker Casanova; y la también candidata a la Cámara Baja Izotze Santín.

PUBLICIDAD

Durante su intervención, el líder de la coalición soberanista ha animado a que este domingo tenga lugar una "movilización popular generalizada" para "que se enteren que esta es una tierra de rojos, separatistas y antifascistas".

En estas elecciones, ha reflexionado Otegi, "tenemos la máxima consideración para todas las fuerzas progresistas que están a la izquierda del PSOE, pero en esta ocasión -ha matizado- toca EH Bildu", pues es "la única que puede sumar senadores y diputados para frenar al bloque fascista".

PUBLICIDAD

Por su parte, Oskar Matute se ha dirigido a los votantes indecisos o que consideran abstenerse, a quienes ha animado a elegir la papeleta de su formación como "garantía de eficacia electoral y legislativa", a fin de que "la mayoría progresista y plurinacional que salga de las urnas sea valiente y legisle a favor de la gente y no de los mercados". EFE

(Foto)