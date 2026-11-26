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Madrid, 26 nov (EFE).- La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, ha restado importancia al apoyo de excargos de su formación a Frente Amplio, liderada por Ada Colau, ya que ha asegurado que son personas que pertenecen "desde hace muchos años" a Sumar, predecesora de la nueva coalición de izquierdas.

"Esas personas son ya desde hace muchos años miembros de Sumar, miembros de Más País. Lo lógico es que pidan el voto por su partido. No sé dónde está la noticia, la verdad", ha declarado a los medios en su visita a una mesa informativa para las elecciones generales del 29 de noviembre junto a los candidatos de Podemos Tito Morano y Serigne Mbayé.

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De esta forma, ha reaccionado preguntada sobre el manifiesto con el que alrededor de 80 excargos de Podemos y de sus antiguas confluencias han mostrado su apoyo a Frente Amplio para el 29N, como la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, la cofundadora de la formación morada Carolina Bescansa o el exdiputado autonómico y exsenador de los morados Ramón Espinar.

Por otro lado, Montero ha señalado que el debate de este jueves entre los candidatos del PSOE (Pedro Sánchez), PP (Alberto Núñez Feijóo), Vox (Santiago Abascal) y Frente Amplio (Ada Colau) será una discusión "entre el Gobierno y las derechas" donde no va a estar "la voz de muchísima gente", en alusión a Podemos.

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"Pase lo que pase este 29 de noviembre va a hacer mucha falta llenar el Congreso de feministas, de antirracistas, de ecologistas, de antifascistas que puedan avanzar en derechos y también puedan frenar los posibles retrocesos que en cualquier caso las derechas van a intentar que se produzcan, gobiernen o no . Por tanto, le pido el voto a todo el mundo para Podemos, porque saben que somos que quienes vamos a pelear", ha añadido, haciendo hincapié en los indecisos. EFE