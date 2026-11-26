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Jaén, 26 nov (EFE).- El cantante granadino Miguel Ríos ha hecho esta noche una llamada a “votar contra los negacionistas” en las elecciones generales del próximo domingo en el trascurso de un concierto celebrado en Jaén dentro de la gira “El último vals”.

“El día 29 hay que votar contra los negacionistas y terraplanistas”, ha subrayado el artista andaluz en un concierto en el que ha arremetido en varias ocasiones contra la ultraderecha.

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“La prioridad nacional es una mierda”, ha señalado en uno de los recesos entre canción y canción, donde ha alertado también de la necesidad de luchar contra el cambio climático: “La ciencia nos está mandando un SOS sobre el planeta tierra”, ha dicho.

También ha criticado a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.”En Andalucía no somos garrapateros”, ha entonado Miguel Ríos, en clara alusión a las declaraciones de Ayuso..

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En otro momento del concierto ha dedicado el tema “No estás sola”, que compuso inicialmente como una nana para su hija, a todas las mujeres que sufren la violencia machista.

Tampoco ha regateado críticas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien ha calificado como “el ser más tóxico del planeta”.

Miguel Ríos ha llenado el Teatro Infanta Leonor de Jaén en el que ha sido uno de los últimos conciertos de su gira “El último vals”, que llegará a su fin el 8 de diciembre en Madrid.

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El cantante andaluz ha agradecido al público su fidelidad durante los 64 años de trayectoria musical (ha recordado que su primer concierto lo dio el 2 de enero de 1962) y ha aclarado que el nombre que da título a la gira no significa una despedida sino que es un tema de desamor inspirado en un fracaso amoroso.

No obstante, Miguel Ríos ha avanzado que el año que viene dedicará todos sus esfuerzos a apoyar a la Fundación granadina que lleva su nombre, con conciertos de corte solidario para ayudar a la financiación de la fundación. EFE

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gd/plv