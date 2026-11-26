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La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha confirmado su apoyo a Frente Amplio en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre ya que su líder, Ada Colau, es "inteligente", en primer lugar, y, además, "buena persona".

Carmena, que ha asistido en Salamanca a una charla-coloquio titulada 'Atocha, 50 años después: memoria, mujeres y libertad', ha lamentado que se esté viviendo una situación en la que "no solo España, sino el mundo en general, parece que ha optado por olvidar los derechos humanos, por olvidar las conquistas de la solidaridad más inmediata y del aumento de la empatía".

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La jurista ha reconocido, además, que su firma en el manifiesto de apoyo a la candidatura de Ada Colau para Frente Amplio el 29 de noviembre se produce porque "en este momento lo que se está discutiendo son dos maneras de entender la sociedad" y que, a pesar de que reconoce que es "muy difícil que te guste todo lo que dice un partido", cree que "es muy importante plantearnos las medidas que se proponen, los proyectos generales sociales y luego las personas".

A ese respecto, la exalcaldesa de Madrid ha expresado que puede "ser útil" en la medida en la que ha conocido a Ada Colau y, en primer lugar, es "una persona inteligente, es evidente porque no hay nada más que escucharla, saber que ha tenido una trayectoria muy interesante, primero fue activista y después fue alcaldesa de Barcelona".

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En segundo lugar, Manuela Carmena ha subrayado que ha tenido "la suerte de conocerla" y ha subrayado que "además, es una buena persona".

"Yo creo que en política hay que buscar la bondad, hay que buscar a la buena gente", ha indicado en declaraciones a Europa Press.

En cuanto a la posibilidad de que haya recibido llamadas de Podemos para que apoye su candidatura para las elecciones generales, Carmena ha negado contacto ninguno y ha resaltado que ya no está "en política".

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"Cuando llegan las elecciones me parece muy legítimo que las personas que hemos tenido una actuación, pues tengamos algo que decir, entonces creo que puedo decir que es muy importante elegir a las buenas personas y elegir a las personas con capacidad", ha reflexionado.

Sobre la falta de unión entre los partidos de izquierdas, Carmena ha indicado que "por definición, la izquierda es siempre más crítica, porque la derecha que asume la democracia y que la respeta, que no es la extrema derecha, tiene valores importantes, y son los valores de los conservadores, que son más fáciles de defender porque no hay más que dejar las cosas como están.

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La izquierda es siempre más innovadora, porque lo que hace es intentar cambiar, mejorar y por tanto por definición, es más difícil que sea más homogénea".

Preguntada por un pronóstico para las elecciones del domingo, Manuela Carmena ha asegurado no tener "ni idea" pues considera que puede decir su deseo, pero no puede hacer un pronóstico. "El que sea, pues todos debemos respetarlo y, eso sí, intentar, naturalmente que se conduzca por los valores que son la esencia de la democracia, los derechos humanos y la solidaridad", ha incidido.

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