València, 26 nov (EFE).- La mancha oleosa de 2,6 millas de extensión detectada en el mar tras volcar el buque 'Med Emre' a unas 19 millas al noroeste de Ibiza y a 57 al este de Valencia se ha evaporado y actualmente no hay contaminación en la zona, según ha informado esta tarde la capitana marítima de Valencia, Elena Delgado. EFE

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