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València, 26 nov (EFE).- La mancha oleosa de 2,6 millas de extensión detectada en el mar tras el vuelco del buque 'Med Emre' a unas 19 millas al noroeste de Ibiza y a 57 al este de Valencia se ha evaporado y actualmente no hay contaminación en la zona, según ha informado esta tarde la capitana marítima de Valencia, Elena Delgado.

Según las primeras averiguaciones, el origen del vuelco del buque podría estar en el "ingreso masivo de agua" en los tanques de lastre durante una noche en la que se registraron, en esa zona, olas de cuatro metros y "muy mal tiempo", lo que explicaría la "escora súbita" del barco y su posterior vuelco, ha añadido Delgado.

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Esta tarde se ha llevado a cabo una operación de amarre del barco volcado a un remolque del buque de Salvamento Marítimo 'Clara Campoamor' y la situación está estabilizada para evitar la posible deriva del barco, según Delgado, que ha dicho que tanto esta maniobra como la desaparición de la mancha oleosa son "buenas noticias".

El plan de actuación solicitado al armador, la naviera turca YMN, ya está siendo analizado por la Capitanía Marítima. La propuesta plantea acciones de remolque, de inspección, de aseguramiento y de flotación, entre una serie detallada de medidas que deberán ser ampliadas con los requisitos de la administración marítima.

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La capitana ha indicado que este viernes, por la mañana, se hará una inspección del casco y de la parte sumergida por si ha habido algún fallo de estructura, así como del calado real, con el fin de evaluar posibles actuaciones posteriores.

Además, técnicos de la empresa armadora llevarán a cabo su análisis sobre las posibilidades de remolque y de extracción de la carga y del combustible.

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En el siniestro falleció un marinero turco y otros nueve tripulantes resultaron heridos de carácter leve, aunque algunos tuvieron que recibir asistencia hospitalaria. EFE

(foto)