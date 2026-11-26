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Las Palmas de Gran Canaria, 26 nov (EFE).- La Junta Electoral Central (JEC) ha recordado a los medios de comunicación de la España peninsular que no pueden difundir sondeos a pie de urna a las 20:00 horas, cuando cierran los colegios electorales, sino que han de esperar una hora más a que terminen las votaciones en Canarias.

Así lo establece la Junta Electoral en respuesta a una consulta realizada por el administrador general de Radiotelevisión Canaria, César Toledo, que quiso saber si había cambiado su criterio al respecto.

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El órgano que vela por la limpieza de los comicios le responde que ni se ha modificado la ley que regula las elecciones, ni se han producido circunstancias nuevas que aconsejen revisar esa directriz.

"Todo ello por considerar que, para salvaguardar la objetividad y transparencia del proceso electoral, así como el principio de igualdad, no deben difundirse los resultados electorales hasta las 21:00 (hora peninsular) que es la hora prevista de cierre de los colegios electorales en las Islas Canarias, debiendo difundirse este acuerdo entre los medios de comunicación", añade su resolución. EFE

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