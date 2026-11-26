Guardar

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado abrir un expediente sancionador a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por considerar que puede haber vulnerado la Ley Electoral con la declaración institucional que grabó el pasado 3 de noviembre tras el desalojo de la acampada por la vivienda de la Puerta del Sol en el que incluyó críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El organismo arbitral, en una resolución recogida por Europa Press, revoca así el acuerdo que había alcanzado el pasado 10 de noviembre la Junta Electoral de Madrid y da la razón al PSOE, que lo impugnó.

PUBLICIDAD

La JEC estima el recurso de los socialistas con el argumento de que las declaraciones que realizó Ayuso en una declaración grabada y difundida por las redes sociales oficiales "pudieron resultar contrarias al artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General".

Ese precepto prohíbe que durante el periodo electoral se organicen actos financiados directa o indirectamente por los poderes públicos en los que se presuma de logros de gestión o se utilicen expresiones o imágenes que coincidan con las utilizadas por otros partidos en liza en las elecciones.

PUBLICIDAD

(SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)