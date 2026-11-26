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Carlos Expósito

Bolonia (Italia), 26 nov (EFE).- Rafa Jódar dio la victoria a España este jueves en los cuartos de final de la Copa Davis después de comenzar mal, remontar y sobreponerse, con brillantez, ante el austriaco Jurij Rodionov, para sellar, junto al triunfo de Dani Mérida, el pase a semifinales, en las que espera el sábado Gran Bretaña.

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El madrileño consiguió darle la vuelta a un partido en el que perdió el primer set por 2-6, para terminar adjudicándose los otros dos por 6-0 y 6-1, logrando unirse a su compañero Mérida, que ganó a Joel Schwaerzler, y clasificar a España para la siguiente ronda.

La selección española alcanza por segunda vez consecutiva esta ronda y busca su séptima 'ensaladera' tras perder la final el año pasado contra Italia. Austria, por su parte, se quedó cerca alcanzar las semifinales por primera vez desde 1990 e igualar así su mejor resultado histórico.

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Jódar, que disputa la Fase Final de la Copa Davis por primera vez en su carrera después de brillar en la fase clasificatoria ante Chile, comenzó desconectado, con el marcador en contra y torpe con los saques. Su rival, consciente de ello, metió una marcha más y se lanzó directo a por el primer parcial.

El español, que llega fundido al final de una temporada en la que experimentó un ascenso meteórico, se vio completamente superado en los primeros compases por el austriaco, que selló la primera manga en tan solo 32 minutos, tras robarle, de forma sencilla, dos servicios.

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Lo cierto es que los 81 partidos que jugó el español hasta ahora, sin contar el de este jueves, pesan tanto en su físico como en su mente. El de Leganés, que, merecidamente, se colocó por primera vez entre los diez mejores del circuito, llegó a la Davis ilusionado por defender a su país, como él dijo.

Pero la carga de todos los torneos y las exigencias de un circuito complejo le comenzaron a pasar factura, como le ocurrió en el partido de las Finales ATP contra el francés Arthur Fils, cuando un bajón físico provocó que su rival le remontara.

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Aun así, Rafa no se rindió, volvió a encontrar su tenis, ese que tantas alegrías le dio este año, y se empezó a sentir cómodo sobre la pista del Supertennis Arena de Bolonia. Se hizo grande, conectó golpes muy difíciles y doblegó por completo a su contrincante. Un Jódar muy distinto al del principio.

Tanto es así, que el español le endosó un sólido 6-0 a su rival en el segundo set, en un abrir y cerrar de ojos. Despejó dudas, se deshizo de los fantasmas y se desquitó de la presión de ser el número uno de España ante la ausencia de Carlos Alcaraz, quien quedó reservado al tercer partido de dobles en caso de que hubiera sido necesario desempatar.

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En el tercero, Jódar fue, de nuevo, una apisonadora. Apenas concedió espacios, supo cuándo debía acercarse a la red para rematar a su rival y defendió pacientemente desde el fondo de la pista cuando el centroeuropeo tomaba la iniciativa. Finalmente, cerró el duelo en poco más de hora y media tras tener dos bolas de partido.

Antes que Jódar, su compañero Mérida superó al austriaco Joel Schwaerzler por un doble 6-4. El madrileño cumplió con creces su debut en esta final entre ocho naciones, se mostró sólido con el saque y consistente desde el fondo de la pista. Al salir, dijo que no podía estar más contento con la victoria.

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Gracias a las victorias de ambos, España alcanzó las semifinales por segundo año consecutivo y por segunda vez desde que conquistó el título en 2019.

Capitaneada por David Ferrer, que a partir de enero dejará su cargo en la selección española para incorporarse al equipo técnico del noruego Casper Ruud, y liderado por Carlos Alcaraz, España figura entre las grandes aspirantes al título. Aunque debe superar el sábado a Gran Bretaña para aspirar a su segunda final consecutiva. EFE

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(foto)