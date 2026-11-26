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Redacción deportes, 26 nov (EFE).- El español Joan Mir (Honda RC 213 V) vuelve de nuevo a la competición para disputar el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, el último de la temporada, para el que cree que está "al ciento por ciento".

Mir señaló que si no lo está, lo estará "en febrero". "Porque lo único que necesito es tiempo", apostilló.

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"He seguido trabajando con los médicos", explicó Joan Mir. "El tratamiento me ayudó para llegar mejor en Malasia, aunque luego vimos que todavía había alguna 'rama' de recuperación, que era cuando había mucho estrés durante la carrera", destacó, pues le subían mucho las pulsaciones y tuvo otro episodio con la visión.

"A partir de aquí me he seguido tratando de la misma manera, pues hemos descartado otras vías médicas por las que podía venir este problema", comentó el campeón del mundo de MotoGP en 2020, quien afirmó que sabe "lo que es, lo que pasa". "El tratamiento que estoy siguiendo me está haciendo mejorar", agregó.

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"Creo que era muy importante venir a Valencia, porque está claro que cerramos una etapa con Honda", recordó Joan Mir, quien aseguró que han sido "cuatro años con más momentos complicados que buenos, pero con momentos buenos también".

De su futuro, en la escudería Gresini Ducati en 2027, Joan Mir afirmó que el año que viene tiene "un reto por delante muy bonito", pero señaló: "A Honda en esta última fase, esta última etapa, los he tenido de mi lado y eso les honra un montón".

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"Me han dado todas las facilidades para poder recuperarme de la mejor manera y se merecen que acabemos esta etapa con una buena imagen", dijo Mir, y reconoció no haber vivido su "mejor etapa". "No voy a mentir, pero ha sido más una etapa profesional", añadió. EFE