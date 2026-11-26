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Madrid, 27 nov (EFE).- El portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, cree que la intervención este jueves de su candidata a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, en el debate electoral de los cuatro principales aspirantes el 29N marcará el despegue de la campaña de su formación.

"Exactamente igual que hoy hemos ganado este debate, el domingo vamos a ganar las elecciones generales", ha dicho Bustinduy tras el debate.

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A su juicio, Colau "ha dado una lección de buena política, con educación, con contundencia, con firmeza, con credibilidad" y "no puede haber duda ninguna" de que su candidata ha ganado el debate.

Para el portavoz de campaña de Frente Amplio, Colau "ha dominado la conversación, ha sido quien ha planteado los temas que importan a la ciudadanía, las principales preocupaciones de la clase trabajadora, el programa para resolver la crisis de vivienda y los derechos de las mujeres".

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Es decir, "todo aquello que había estado ausente en debates anteriores y que hoy ha estado en primer plano del debate de una manera convincente, creíble, con la legitimidad de quien lleva toda la vida peleando por defender los derechos de la clase trabajadora y, especialmente, el derecho a la vivienda".

En la misma idea ha incidido el dirigente de Más Madrid y candidato en la lista de Frente Amplio por Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, para quien este debate ha sido "un punto de inflexión" para que su formación llegue el domingo a las urnas "con una fuerza mucho más grande de la que han dado las encuestas".

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"Este punto de inflexión va a servir para movilizar a muchísima gente y para llenar las urnas de votos al Frente Amplio", ha pronosticado. EFE

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