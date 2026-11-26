Guardar

Bolonia (Italia), 26 nov (EFE).- El capitán de la selección española, David Ferrer, aseguró que está "muy orgulloso" de Rafa Jódar y Daniel Mérida, que lograron este jueves la clasificación de España para las semifinales de la Copa Davis, y aseveró que fue "impresionante" cómo ambos supieron gestionar las emociones.

"Estoy muy contento. Estoy realmente orgulloso de mis jugadores, Dani y Rafa. Nunca es fácil, especialmente cuando disputas por primera vez una final de la Copa Davis. Son jugadores jóvenes y ha sido impresionante ver cómo han sabido gestionar las emociones y conseguir la victoria", afirmó el técnico en rueda de prensa.

PUBLICIDAD

"Ahora es momento de disfrutar hasta el sábado. Pero, para mí, como capitán de la Copa Davis, es un auténtico placer estar sentado en el banquillo viendo jugar a estos chicos", añadió.

El técnico valenciano reiteró que no es "nada fácil" manejar la presión cuando juegas la fase final por primera vez, como es el caso de Jódar y Mérida, y dijo que se alegra mucho de verles crecer profesional y personalmente.

PUBLICIDAD

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que Carlos Alcaraz juegue el próximo partido ante Gran Bretaña, el capitán respondió que todavía no lo sabe, pero que "podría ser".

Y dijo sobre su rival que tiene "muy buen dobles", que Cameron Norrie es un jugador "con mucha experiencia, que maneja muy bien la presión" y alertó de que, pese a que España cuenta con un grandísimo equipo, "en el mínimo despiste te puedes ir a la calle".

PUBLICIDAD

Ferrer afronta su última Copa Davis al frente de España después de anunciar que se incorporará al equipo técnico del noruego Casper Ruud.

España se enfrentará a Gran Bretaña el sábado por un pase a la final de la Copa Davis, un título que no logra desde 2019. EFE

PUBLICIDAD