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Madrid, 26 nov (EFE).- Los candidatos del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, han coincidido en el debate a cuatro de este jueves en prometer rebajas de impuestos, mientras los del PSOE y Frente Amplio, Pedro Sánchez y Ada Colau, les han acusado de querer aplicar recortes como Javier Milei en Argentina.

En el bloque de economía y fiscalidad del debate televisado entre los cuatro principales candidatos en las generales del 29N, Sánchez y Colau se han referido a las palabras del responsable del área económica de Vox, José María Figaredo, en una entrevista este mismo jueves, anunciando un recorte del gasto público en España de unos 112.000 millones de euros.

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Pedro Sánchez ha señalado que lo que propone Abascal y Vox "es un recorte con la motosierra", aunque "dicen que moderado", y ha propuesto al electorado que a esta propuesta "hay que responder el domingo con el voto".

A su vez Colau ha indicado que el recorte anunciado por Figaredo es "11 veces más" que el que aplicó el expresidente Mariano Rajoy y "muy similar al que ha hecho su amigo Milei", que ha llevado a Argentina a la "recesión técnica" y a una caída de los salarios y el consumo.

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Sin referirse a esas declaraciones del responsable del área económica de Vox, Núñez Feijóo ha prometido bajar impuestos en la energía, a las familias con hijos o a los autónomos; subir las pensiones de acuerdo con el IPC y presentar presupuestos todos los años. "A mi gustan las cuentas, a ustedes les gustan los cuentos", ha apuntado.

Por su parte, Abascal ha utilizado parte de su tiempo para decir: "basta a los impuestos abusivos por trabajar, por consumir, por comprar, por vender, por donar, por heredar y hasta por nacer, que los españoles nacen con una deuda como consecuencia de las políticas socialistas". EFE

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