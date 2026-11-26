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Madrid, 26 nov (EFE).- Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal han tratado en el bloque sobre los servicios públicos del debate a cuatro de incidir en los fallos del Gobierno en la seguridad ferroviaria, tras los siniestros de Adamuz y Urda, mientras Pedro Sánchez y Ada Colau han alertado del peligro para las pensiones en el caso de que PP y Vox gobiernen.

En el tercero de los cinco bloques del debate a cuatro, Feijóo ha recriminado a Sánchez que haya "seguido con un sistema de seguridad que tuvo 170 fallos en los dos últimos años" en la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla.

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También Abascal ha apuntado a la red ferroviaria en primer lugar al describir que Sánchez con sus gobiernos de los últimos ocho años "ha destruido todo lo que funcionaba", y ha añadido que aparte de datos, basta con salir a preguntar a los usuarios del tren y los maquinistas.

Abascal también se ha referido al apagón eléctrico o los malos resultados escolares en PISA, así como Feijóo a los supuestos fallos en las pulseras antimaltrato.

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El líder de Vox, además, ha criticado que haya cartera sanitaria, incluso para "turistas e ilegales" y ha rechazado la sanidad universal para los inmigrantes.

En sus intervenciones, en cambio, Sánchez y Colau se han referido en especial a las pensiones.

"Es un escándalo que haya millones de personas que reciban una pensión por debajo del salario mínimo y nuestra propuesta es equiparar la pensión mínima al salario mínimo interprofesional, especialmente para esos dos millones de personas, sobre todo mujeres, que están recibiendo menos de 1.000 euros al mes", ha propuesto la representante del Frente Amplio.

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Sánchez ha resaltado el refuerzo al estado del bienestar en sus años de gobierno, y en especial la revalorización todos los años de las pensiones conforme al IPC, lo que no ocurría en los gobiernos anteriores de Mariano Rajoy.

"El señor Abascal propone un sistema mixto, es decir, la privatización del sistema público de pensiones. El Partido Popular, por boca de su portavoz, ha dicho que el sistema público de pensiones está petado. Quiero trasladar un mensaje de tranquilidad a los pensionistas de hoy y de mañana, porque no se va a privatizar ni por supuesto está petado", ha explicado Sánchez. EFE

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