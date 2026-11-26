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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado puntual a las 20.30 horas de este jueves a los estudios de la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, en la localidad madrileña de Tres Cantos, para participar en el debate a cuatro que se celebrará antes de las elecciones del próximo domingo 29 de noviembre.

Según se sorteó, Feijóo debía ser el segundo en llegar a las instalaciones de la institución, después del líder de Vox, Santiago Abascal, y así lo ha hecho. Ataviado con traje y corbata de color azul, el líder del PP se ha bajado del coche y ha sido recibido por la Junta Directiva de la Academia, quienes le han acompañado hasta el interior.

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Feijóo ha acudido al debate con el mismo equipo que le acompañó al cara a cara con Sánchez: el portavoz nacional del PP, Borja Sémper; su jefa de gabinete, Marta Varela; su mano derecha desde hace 30 años, Mar Sánchez; el director de Comunicación del PP, Luis de la Matta; y Lucas Martinón, que fue uno de los principales asesores de Feijóo cuando estaba al frente de la Xunta de Galicia.

El debate, moderado por María Casado, seguirá el mismo esquema del 'cara a cara' que protagonizaron Feijóo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la semana pasada. Entre las 21.30 y las 21.40 horas se producirán los posados para los medios gráficos con los candidatos y la presidenta de la Academia en el fotocall. Después se colocarán en cuatro atriles de color blanco situados enfrente del de la moderadora.

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La campaña electoral afronta su recta final con un último debate televisado entre estos cuatro candidatos a la Presidencia del Gobierno, que se verán las caras en una cita organizada por la Academia de Televisión, apenas tres días antes de que los españoles acudan a las urnas.

Los cuatro cabeza de cartel confrontarán sus propuestas sobre vivienda, economía, políticas sociales y otros asuntos de la agenda electoral en un debate que podrá seguirse en distintas cadenas de televisión.

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El debate servirá para visualizar la pugna entre los dos bloques que compiten en estas elecciones: Sánchez y Colau, por el ala de la izquierda, frente a Feijóo y Abascal, por la parte del centroderecha.

En las generales del 23 de julio de 2023, Feijóo declinó la invitación del encuentro a cuatro que entonces organizó RTVE y dejó la silla vacía en aquel duelo televisivo, que enfrentó a Sánchez (PSOE), Yolanda Díaz (Sumar) y Abascal (Vox). En este 2026, los líderes de PP y Vox estarán juntos por primera vez en un debate, pero fuentes del PP ya anticipan que su candidato no buscará el choque con Abascal sino con el jefe del Ejecutivo.

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FEIJÓO BUSCARÁ EL CHOQUE CON SÁNCHEZ, NO CON ABASCAL

Feijóo afronta con "tranquilidad" el debate a cuatro, en el que planteará a Sánchez un "examen crítico y exigente" de su gestión y le emplazará a responder a las preguntas que no aclaró durante el 'cara a cara', como "quién pagó sus primarias". En 'Génova' admiten que su candidato buscará el choque con Pedro Sánchez para confrontar dos modelos, pero no lo hará con el presidente de Vox, según fuentes de la formación.

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En el PP sostienen que Feijóo ganó "por goleada" a Sánchez hace una semana y ahora intentarán repetir la victoria en este debate, en el que creen que también "se la juega" Colau porque la "extrema izquierda" está siendo "fagocitada". A su entender, la candidata de Frente Amplio tendrá que "elegir entre seguir siendo los pagafantas del PSOE o empezar a desmarcarse de un partido corrompido", añaden fuentes del PP.

El líder del PP pronosticó el lunes en una entrevista en Telecinco que Sánchez se dedicará a equipararlo con el presidente de Vox. "Me imagino que va a hacer una cosa así, ¿no? Feijóo-Abascal, Feijóo-Abascal, Feijóo-Abascal. Pero tampoco me preocupa mucho", aseguró.

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