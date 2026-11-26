Madrid, 26 nov (EFE).- El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este jueves en el debate a cuatro a dimitir si no preside el Gobierno tras las elecciones del 29N y ha retado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a hacer lo mismo.
"Si no preside el gobierno, ¿asume usted la responsabilidad de dimitir después de las elecciones, dejar el acta de diputado y renunciar al aforamiento? Yo sí", ha afirmado Feijóo dirigiéndose a Sánchez.
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El líder del PP ha respondido así a una insistente pregunta previa de Sánchez sobre si piensa reconocer los resultados electorales. EFE
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