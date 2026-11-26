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Madrid, 26 nov (EFE).- El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha iniciado el debate a cuatro reclamándole al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todas las preguntas que no le respondió en su cara a cara de hace una semana.

"El señor Sánchez no contesta nada, solo huye y esta noche seguramente volverá a huir, pero España sí que necesita respuestas", ha apuntado el líder popular, quien ha dicho que frente a esto él ofrece "verdad, decencia y gestión".

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Feijóo arrancado su minuto inicial condenando la violencia machista "de forma contundente", en respuesta a la petición de la líder de Frente Amplio, Ada Colau, aunque ha dicho que este Gobierno "es el que menos ha defendido a las mujeres".

A continuación ha hecho un listado de todas las preguntas que Sánchez no respondió, entre ellas cómo financió sus primarias o su carrera política. EFE

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