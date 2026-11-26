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Madrid, 26 nov (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la candidata del Frente Amplio Ada Coau, de encubrirse ante los casos de corrupción socialista, en medio de un debate con acusaciones mutuas de ser los partidos más corruptos.

En el debate a cuatro ante el 29N y en el bloque dedicado a la lucha contra la corrupción y regeneración democrática, Feijóo ha recordado que el líder del PSOE viene alertando de que puede llegar al Gobierno y ha dicho que es verdad que deben tener cuidado porque él no va admitir la delincuencia en su Ejecutivo.

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"Y tenga cuidado también usted, porque voy a hacer una auditoría de arriba a abajo de lo que usted ha gastado y del saqueo del presupuesto de los españoles, que van a saber la verdad", ha advertido directamente al presidente del Gobierno.

Ante esas palabras, el líder del PSOE ha lamentado que Feijóo haya vuelto a poner en duda el estado de las cuentas públicas cuando ha asegurado que son auditadas por numerosos organismos.

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A renglón seguido, Feijóo ha enumerado casos de corrupción que han afectado al PSOE ironizando que parece tener un "imán" para ello, pero Sánchez ha asegurado que es un político íntegro y que su Gobierno es limpio, al tiempo que ha recordado los casos que también han afectado a los populares.

En ellos ha incidido Colau para recalcar que Feijóo preside el partido más corrupto de Europa, y eso ha llevado al presidente del PP a señalar que se evidencia que Sánchez y ella se apoyan entre sí y se están encubriendo.

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Dando por hecho que gobernará a partir del 29N, el líder del PP ha garantizado que su Gobierno responderá de la corrupción de los que nombre, las penas por estos delitos no se podrán rebajar, no indultará a ningún político condenado por ello y los corruptos tendrán que devolver lo robado.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha lamentado que la corrupción del Gobierno haya provocado víctimas mortales, por ejemplo, por el mal estado de las vías ferroviarias al haberse desviado dinero que tenía que haber ido a su mantenimiento.

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Sánchez se ha referido también a la amenaza para los derechos y libertades democráticas que cree que supondría un Gobierno de PP y Vox, y el líder de esta formación ha contraatacado afirmando que el jefe del Ejecutivo no debería estar en pie en este debate por toda su gestión en esta legislatura.

Aunque Colau ha sumado sus críticas a las de Sánchez contra Feijóo, se ha dirigido igualmente al presidente del Gobierno para advertirle de que hay mucha gente decepcionada por la corrupción que ha habido en el entorno del Gobierno y son necesarias más medidas

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Al mismo tiempo ha afirmado que la corrupción cero existe, y eso lo demuestra que no ha habido en ninguna formación de las que integran Frente Amplio.

Y también ha expresado su solidaridad con la esposa del residente, Begoña Gómez, al considerar que está siendo objeto de 'lawfare' EFE

BB/jlp