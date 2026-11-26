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Madrid, 26 nov (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este jueves a la líder de Frente Amplio, Ada Colau, de quedarse "calladita" mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "huía de Paiporta" durante su visita tras la dana de 2024.

Feijóo se ha expresado así en el debate a cuatro candidatos organizado por la Academia de la Televisión, al responder a Colau, quien le ha criticado por mantener "con un cargo público y aforado" al expresidente valenciano, Carlos Mazón, después de que la dana dejara "más de 230 víctimas mortales".

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"Buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta y usted calladita", ha dicho el candidato del PP a la Presidencia.

Poco después Sánchez ha reprochado a Feijóo el uso del término "calladita" y le ha pedido "un poco de respeto" hacia la candidata del Frente Amplio.

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"¿Pero qué machismo es ese?", ha insistido Sánchez. "Por favor señor Sánchez, no manipule", ha contestado Feijóo.

No ha sido el único encontronazo de este tipo durante el debate.

En otro momento, el líder de Vox, Santiago Abascal, se ha referido a la relación entre Sánchez y Colau durante el choque dialéctico.

Ha sido en el bloque de vivienda, cuando Colau ha salido en defensa de Sánchez por unas palabras de Abascal sobre los "guarros del Peugeot" que acompañaban al socialista antes de convertirse en líder del PSOE.

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"Tiene que traer a esta señora para que le haga el juego sucio", ha afirmado el líder de Vox. EFE