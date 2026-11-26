26/11/2026 Visitantes durante la Jornada de Puertas Abiertas en el Senado, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Hoy y mañana, 26 y 27 de noviembre, el Senado celebra la XXIX edición de las Jornadas de Puertas Abiertas, con entrada gratuita y sin necesidad de reserva previa. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

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El Senado ha anunciado que en el primero de los dos días de las Jornadas de Puertas Abiertas de este año han visitado la Cámara Alta un total de 4.003 personas, una cifra que supera el primer día de la edición del año pasado.

Estas jornadas continuarán mañana en horario ininterrumpido de 10.00 a 19.00 horas para que los ciudadanos puedan descubrir algunos de los tesoros que guarda entre sus paredes, desde el Sillón del Trono, hasta su biblioteca neogótica o el Hemiciclo.

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El frío de primera hora de la mañana no ha frenado a los más madrugadores, que desde antes del amanecer han comenzado a congregarse en la Plaza de la Marina Española para ser de los primeros en cruzar las puertas de la institución.

A las 6.25 horas, casi cuatro horas antes de que comenzara la visita, un jubilado madrileño ya aguardaba su turno. No es la primera vez que acude a estas jornadas, a las que lleva asistiendo varios años. "Me gusta venir, es maravilloso verlo un año tras otro", ha explicado a Europa Press.

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Para hacer más llevadera la espera, el Senado ha ofrecido chocolate caliente y caldo a quienes aguardaban en el exterior. Entre los visitantes también había quienes se acercaban por primera vez, movidos por la curiosidad de conocer una institución que hasta ahora solo habían descubierto en otros países.

"Hemos conocido varios senados y no conocíamos el nuestro. Dicen que es impactante y queríamos comprobarlo", han contado miembros de un grupo que esperaba desde las ocho de la mañana.

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A las 10.00 horas, la espera ha dado paso a la apertura simbólica de la 'Puerta del Rey' por parte del presidente del Senado, Pedro Rollán. Este acceso, que solo se abre en ocasiones especiales, ha vuelto a recibir a los visitantes con motivo de la vigesimonovena edición de unas jornadas que coinciden con el 48 aniversario de la aprobación de la Constitución.

El Antiguo Salón de Sesiones, abarrotado de ciudadanos, ha acogido la bienvenida de Rollán, acompañado del vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto, y la vicepresidente segunda, Concepción Andreu Rodríguez, entre otros. En este escenario, el presidente ha animado a los presentes a aprovechar la ocasión para conocer una institución que, según ha recordado, "no solo es su casa, sino que está a su servicio".

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Desde allí ha repasado algunos de los espacios que podrán descubrir durante el recorrido, como los Despachos de Honor, el Salón de Pasos Perdidos, la biblioteca o el actual Hemiciclo.

UN HEMICICLO SIN SEÑORÍAS POR EL 29N

No obstante, la edición de este año presenta una particularidad: las Cortes están disueltas y, por tanto, habrá menos senadores de lo habitual en la Cámara.

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Antes esta situación, la cercanía de las elecciones del domingo también ha tenido su espacio en la bienvenida. Rollán ha aprovechado su intervención para animar a los ciudadanos a acudir a las urnas y reivindicar la importancia de participar en los procesos electorales.

"La democracia es el mejor sistema para que los pueblos estén representados y puedan elegir a sus respectivos dirigentes", ha afirmado el presidente 'popular'.

En esta línea, Rollán ha recordado que la posibilidad de votar y elegir libremente a los representantes, algo cotidiano en España, no está garantizada en todos los países. Por ello, ha defendido la importancia de que cada convocatoria electoral registre una participación "muy elevada" y ha insistido en que quienes tienen la oportunidad de votar deben hacerlo.

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Ya ante los medios de comunicación, el presidente ha evitado pronunciarse sobre las insinuaciones de posibles irregularidades en el proceso electoral. "Hoy estoy en una posición absolutamente institucional", ha zanjado el 'popular'.

UN TRONO REAL QUE SOLO SE EXHIBE DOS DÍAS AL AÑO

Más allá de la actualidad política, el recorrido permite adentrarse en algunos de los espacios más singulares de la Cámara Alta. Una de las paradas más llamativas es el Salón de Pasos Perdidos, donde se encuentra el Sillón del Trono, una pieza que únicamente se expone durante estas jornadas y que se convierte en uno de los grandes atractivos de la visita.

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El asiento, de estilo neobarroco y elaborado en madera tallada y dorada, fue utilizado por Isabel II, Amadeo de Saboya y Alfonso XII, entre otros monarcas. Su exposición permite contemplar de cerca una pieza histórica que durante el resto del año permanece fuera del recorrido habitual de los visitantes.

Otra de las joyas de la Cámara es su biblioteca, de estilo neogótico y construida en 1882. Sus estanterías albergan más de 340.000 volúmenes, repartidos entre los fondos histórico y moderno, en una sala que destaca por su arquitectura y que constituye uno de los espacios más singulares del edificio. "Es una de las bibliotecas más importantes dentro del ámbito de las cortes a nivel mundial", ha presumido Rollán.

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La visita tiene también un toque navideño con el árbol y el Belén instalados en el vestíbulo de entrada, obra de la Asociación de Belenistas de Madrid. El recorrido continúa por las salas Manuel Broseta Pont y Giménez Abad hasta llegar al edificio de ampliación, donde se encuentra el Hemiciclo en el que habitualmente se celebran los Plenos.

Allí, los visitantes pueden acercarse al espacio en el que se desarrolla buena parte de la actividad parlamentaria y contemplar una imagen diferente a la habitual, con las Cortes disueltas y sin sesiones plenarias.

La visita concluye en el acceso de la calle Bailén, donde los asistentes reciben un obsequio de la institución y pueden dejar su firma en el libro de visitas.

Las jornadas permiten recorrer la Cámara Alta de forma ininterrumpida entre las 10.00 y las 19.00 horas. Para acceder es necesario presentar el DNI, el pasaporte o la tarjeta de residencia, aunque no hace falta inscripción previa.