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Madrid, 27 nov (EFE).- La secretaria de Organización y portavoz del PSOE, Rebeca Torró, ha dicho que Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox) han ido al debate a cuatro "a competir en mala educación, mentiras y sobre todo en machismo".

Torró ha intervenido en el turno de los portavoces de los partidos tras el debate a cuatro entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno y ha advertido de que Feijóo y Abascal usarán "todas sus malas artes" hasta el último minuto para evitar "una movilización histórica" en favor del PSOE el 29N.

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Se ha referido así al momento en el que Feijóo ha acusado a Colau de quedarse "calladita" mientras Sánchez "huía de Paiporta" durante su visita tras la dana de 2024.

En el PSOE "no queremos a las mujeres calladitas", ha espetado Torró, que ha ensalzado que el ganador del debate ha sido Sánchez, que ha expuesto un proyecto de derechos y de oportunidades para España frente al "proyecto de recortes y sacrificios" de PP y Vox que representa políticas "centradas en las élites nacionales y también las extranjeras".

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Ha destacado que Sánchez ha demostrado de nuevo en el debate, como lo hizo en el cara a cara con Feijóo, "buena política, respeto, educación y orgullo de país".

En este sentido, la portavoz del PSOE ha remarcado que la movilización el 29N "va a ser histórica".

"En el 2018 y en el 2023 nos dijeron que no íbamos a poder y pudimos. Así que el próximo domingo la fuerza de la gente lo va a volver a hacer y va a haber una España de progreso", ha vaticinado. EFE

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