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Madrid, 27 nov (EFE).- El portavoz del PP, Borja Sémper, cree que los candidatos de la izquierda, Pedro Sánchez y Ada Colau, "han tratado como presidente" al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, durante del debate a cuatro de este jueves porque "dan por hecho" que ganará el domingo y será el próximo jefe del Gobierno.

Al valorar el debate Sémper ha asegurado que "la semana pasada vimos a un Pedro Sánchez desganado, hoy lo hemos visto desesperado", y ha añadido que tiene curiosidad por saber cómo defenderán esa "nuevas estrategia" quienes "aplaudieron la de la semana pasada" en el debate a cara a cara.

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"Tanto la señora Colau como el señor Sánchez le trataban (a Feijóo) como presidente del Gobierno, y esto, más allá de suponer una victoria a nuestro juicio en este debate, lo que representa también es que todo el mundo da por hecho, también sus adversarios, que Alberto Núñez Feijóo será el próximo presidente del Gobierno", ha subrayado Sémper.

Luego ha señalado que ganar el debate no es suficiente para ganar las elecciones y que espera que aumente la "ola de esperanza y de cambio" que servirá a Feijóo para ser presidente y para que España pueda "superar esta etapa oscura" de los gobiernos de la izquierda y encontrar una "luminosa" con el PP. EFE

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