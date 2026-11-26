Vigo, 26 nov (EFE).- El Celta, que se adelantó con un gol de Aspas en el minuto 19, se complicó esta noche su futuro en la Liga Europa tras perder en Balaídos ante un Bournemouth que, en inferioridad desde el minuto 23 por la expulsión de Diakité, remontó en la segunda parte con goles de Álvaro Rodríguez (min.47) y Rayan (min.78). EFE

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