Guardar

Vigo, 26 nov (EFE).- El extremo marroquí Couhaib Driouech, una de las novedades en el once inicial de Claudio Giráldez frente al Bournemouth, dijo estar contento con su actuación personal, aunque asumió que tiene que demostrar más “marcando y asistiendo”.

“Siempre es agradable jugar en el once. Creo que cumplí con mi trabajo creando oportunidades y lo di todo tanto en defensa como en ataque, pero no fue suficiente porque no marqué ni di asistencias. Personalmente, creo tengo que demostrar más, mancando goles y dando asistencias”, manifestó tras el encuentro.

PUBLICIDAD

El exfutbolista del PSV, por el que el Celta pagó cerca de ocho millones de euros el pasado verano, no escondió su “decepción” por perder un partido en el que, a su juicio, tuvieron “suficientes oportunidades” para ganarlo.

“Hoy podemos estar decepcionados, pero a partir de mañana tenemos que centrarnos en el partido del domingo contra el Villarreal porque también es importante”, sentenció. EFE

PUBLICIDAD

dmg/ism