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Bilbao, 26 nov (EFE).- La Ertzaintza ha detenido este jueves a un hombre de 47 años por herir a su expareja con un cuchillo en una vivienda de Bilbao.

La víctima, de 34 años, ha sido evacuada al Hospital de Cruces tras recibir una primera atención médica, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

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La agresión se ha producido sobre las ocho de la tarde y agentes de la Policía Nacional han atendido en un primer momento este incidente, ya que una persona residente en el piso ha acudido a pedir ayuda a las dependencias de este cuerpo próximas al lugar de los hechos.

Los ertzainas han encontrado después a una mujer con heridas de arma blanca que, al parecer, había sido agredida por su expareja, que también se encontraba en el piso y que ha sido detenido por un delito de homicidio en grado de tentativa.

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Ambas personas tenían antecedentes por incidentes anteriores entre ellos por violencia de género y violencia doméstica.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

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En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE