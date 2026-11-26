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Cádiz, 26 nov (EFE),- La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado amenazas de muerte en grupos de WhatsApp por supuestos narcotraficantes contra los agentes que resultaron heridos este miércoles por la noche al ser embestidos por una narcolancha en el río Guadalquivir.

En sus redes sociales, la AUGC ha compartido capturas de pantalla de un chat de WhatsApp en el que se celebra el ataque contra la patrullera Río Corneja y se vierten mensajes contra los agentes como "a ver si con suerte le traspasa el palo del radar por el pecho", "la Corneja fuera de combate", "esa gente no merece el aire que respira", "son unos asesinos" o "eso tenía que pasarles a 90 millas de tierra".

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En su cuenta de X, la asociación ha lamentado que, tras el suceso en Cádiz, los guardias civiles se jueguen la vida frente al narcotráfico mientras "los narcos se permiten celebrar su sufrimiento y desearles la muerte en grupos de WhatsApp".

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a cuatro tripulantes de una embarcación de alta velocidad (EAV) en el Guadalquivir que transportaba más de 250 petacas de combustible, después de que la nave colisionara contra una patrullera del Servicio Marítimo Provincial durante una maniobra de evasión.

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Los hechos se produjeron durante la noche del miércoles, cuando los operadores del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) detectaron una embarcación que navegaba por el Guadalquivir en dirección sur y que transportaba numerosas petacas de combustible. EFE

jmb/fs/aam