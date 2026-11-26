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Madrid, 26 nov (EFE).- La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha asegurado este jueves en el debate con los principales candidatos para el 29N que las mujeres son "determinantes" para que "nadie que niegue la violencia machista puede gobernar", en alusión al cabeza de lista de Vox.

En el arranque del debate, donde ha intervenido en primer lugar, Colau ha recordado que es la primera mujer entre los cuatro principales candidatos y ha condenado la violencia machista y el último crimen ocurrido este pasado miércoles coincidiendo con el 25N, día para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

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"Las mujeres vamos a ser determinantes estas elecciones" para que "nadie que niegue la violencia machista puede gobernar", ha añadido tras recordar que ya son 49 asesinadas en lo que va de año.

A continuación, ha instado a los candidatos de PP (Alberto Núñez Feijóo), PSOE (Pedro Sánchez) y Vox (Santiago Abascal) a hacer esta misma condena en el inicio de sus intervenciones.

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Además, ha dicho que en las elecciones generales del 29 de noviembre "nos jugamos que gobierne una coalición u otra" ya que, según ha señalado, "saldrá un gobierno de coalición con Vox o con Frente Amplio". EFE

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