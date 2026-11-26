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Madrid, 26 nov (EFE).- La presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, se convirtió este jueves en la primera representante de las ligas femeninas que formará parte de la junta directiva de las Ligas Europeas.

El nombramiento de Beatriz Álvarez, que preside la Liga F desde mayo de 2022 y fue reelegida el pasado abril, fue aprobado por unanimidad en la 53.ª Asamblea General de las ligas continentales celebrada de forma telemática, según informaron estas en un comunicado.

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"Este nombramiento representa un paso importante para reforzar la representación del fútbol femenino nacional dentro de las estructuras de toma de decisiones de 'European Leagues', garantizando que las perspectivas e intereses de las ligas femeninas tengan voz formal al más alto nivel de la organización", afirmó el colectivo de ligas. EFE