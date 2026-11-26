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Madrid, 26 nov (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, el cuarto de los candidatos en tomar la voz para la intervención inicial en el debate a cuatro de este jueves, ha ignorado la invitación que le ha hecho Ada Colau, la cabeza de lista del Frente Amplio, de comenzar con una condena a la violencia machista tras los últimos feminicidios.

Sí habían iniciado sus palabras con una condena los candidatos del PSOE y el PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, mientras que Abascal ha optado por no hacer ninguna mención.

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El representante de Vox ha comenzado asegurando que no se arrepiente de las muchas maneras con que ha calificado "a quien todavía hoy ocupa la Presidencia del Gobierno", y ha avisado de que se dirá tras el debate que Vox representa una involución, pero a su juicio "el verdadero retroceso ha sido lo que ha pasado durante estos ocho años".

Ha afirmado que en España "han dejado de funcionar las cosas que funcionaban: los trenes descarrilan y los españoles mueren porque la corrupción arruina y mata; padecemos apagones propios del tercer mundo y han dejado de hacerse las obras hidráulicas que habrían impedido catástrofes".

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A su juicio, Pedro Sánchez "ha sido el enemigo público número uno porque es el principal enemigo de lo público, y su gobierno ha promovido una inmigración masiva que lo ha cambiado todo", desde la educación a la sanidad "colapsada" pasando porque ahora se pagan "más impuestos que nunca".

Al final de su primera intervención, Abascal ha lamentado que este debate se produce "con una ciudad y con una isla invadidas en estos momentos: Ceuta y El Hierro". EFE

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