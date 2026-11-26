Guardar

Barcelona, 26 nov (EFE).- El Barça tuvo que apelar a la jerarquía de sus principales referentes para doblegar al GOG danés (35-28), un rival incómodo que puso a prueba al conjunto azulgrana durante buena parte del encuentro y le obligó a elevar sus prestaciones para sumar su segunda victoria en la ronda principal de la Liga de Campeones.

El equipo de Carlos Ortega encontró en Viktor Hallgrímsson el argumento definitivo para decantar el partido. El guardameta islandés encadenó varias paradas de mérito para apuntalar un triunfo que devuelve al campeón de Europa al liderato del grupo, empatado a puntos con el Magdeburgo, que se impuso al Sporting en el duelo de invictos (37-31).

PUBLICIDAD

Sorprendió el técnico malagueño con la titularidad de Hallgrímsson bajo palos, en detrimento del navarro Hernández, habitual en el siete inicial. Una apuesta que no tardó en dar frutos. El Barça salió decidido a echar el cerrojo y consiguió contener al GOG en los primeros compases, hasta firmar un 3-0 de salida (min. 4).

La reacción danesa, no obstante, fue inmediata. Mittun asumió el mando de las operaciones, dio continuidad a cada ataque visitante y encontró en la verticalidad el camino para desarbolar al vigente campeón de Europa y tomar la delantera pasado el ecuador de la primera parte (9-10, min. 15).

PUBLICIDAD

La defensa azulgrana no encontraba la forma de echar el guante a Mittun, que manejaba los ataques daneses con Zehnder y Lykke como escuderos. Cuando el GOG abrió una brecha de dos goles (11-13, min. 20), apostó por su habitual siete contra seis para intentar romper el partido, alargando las posesiones hasta apurar el límite del pasivo.

La respuesta azulgrana llegó desde el banquillo. La segunda unidad dio un paso al frente, elevó la intensidad defensiva y consiguió cortocircuitar el ataque visitante. El Barça cambió el rumbo del partido en ese tramo final y, donde antes sufría, acabó encontrando argumentos para marcharse a vestuarios con una mínima renta (17-16).

PUBLICIDAD

Pero el GOG no estaba dispuesto a dar un paso atrás. Había encontrado la manera de incomodar al Barça como pocos equipos lo habían conseguido en el Palau Blaugrana y la reanudación no hizo sino confirmar sus intenciones.

Los cambios en ambas porterías tampoco alteraron el pulso de un encuentro que seguía sin encontrar dueño. Aleix Gómez y Frade tiraban del ataque azulgrana, pero la primera línea danesa no cedía terreno y respondía a cada golpe para entrar a los últimos quince minutos con una mínima diferencia (27-26, min.45).

PUBLICIDAD

Cada gol se celebraba como un triunfo y cada parada o buena defensa podía valer medio partido. La expulsión de Barrufet amenazaba con añadir todavía más incertidumbre al desenlace, pero fue entonces cuando aparecieron los galones del campeón.

Janc dio un paso al frente, Mem impuso su contundencia y Fàbregas agitó el ataque. Pero aún faltaba la última palabra, y llegó desde la portería. Hallgrímsson regresó bajo palos para echar el cerrojo definitivo: encadenó una parada tras otra y terminó por sepultar las esperanzas del GOG para certificar la sufrida victoria del Barça con el 35-28 definitivo.

PUBLICIDAD

- Ficha técnica:

35 - Barça (17+18): Hallgrímsson; Aleix (10, 4p), Mem (4), Elderaa (-), N’Guessan (2), Frade (7), Fernández (2), -siete inicial-, Hernández (p.s), Smarason (2), Carlsbogard (-), Janc (5), Sola (-), Bayo (-), San Felipe (-), Fàbregas (3), Barrufet (-).

PUBLICIDAD

28 - GOG (16+12): Moller; Pedersen (3), Jacobsen (1), Mittún (4, 1p), Zehnder (7, 1p), Vilhelmsen (1), Balstad (1), -siete inicial-, Wolff (p.s), Bak (-), Maagard (1), Pellas (3), Nygard (-), Jakobsen (-), Lykke (6), Persson (-) y Tonnesen (1).

Parciales cada cinco minutos: 3-2, 6-4, 9-9, 11-12, 15-14, 17-16, (descanso), 21-18, 24-22, 27-26, 30-28, 32-28 y 35-28 (final).

Árbitros: Mirza Kurtagic (SWE) y Mattias Wetterwik (SWE). Mostraron tarjeta amarilla a Luis Frade (min.11) por parte del Barça y a Steven Jacobsen (min.5) por parte del GOG. Mostraron tarjeta roja a Ian Barrufet (min.47) por parte del Barça. Excluyeron dos minutos a Nicolai Pedersen (min.56) por parte del GOG.

PUBLICIDAD

Incidencias: partido de la segunda jornada de la ronda principal de la Liga de Campeones 2026-2027 disputado en el Palau Blaugrana (Barcelona) ante 1.211 espectadores. EFE

avm/ism

(foto)