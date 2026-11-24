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Madrid, 24 nov (EFE).- Apenas un 6 % de los más de 12.000 precios de productos de electrónica y electrodomésticos analizados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en la semana del 'Black Friday' presenta un descuento real y significativo, un porcentaje muy bajo dada la cantidad de ofertas que ya se publicitan estos días.

Así lo ha constatado la OCU en este estudio en el que ha comprobado que los equipos de sonido y los aspiradores robot, ambos con un 26 % de precios con descuentos interesantes, son los productos entre los que es más fácil encontrar un chollo, seguidos de los robots de cocina (17 %) y los televisores (13 %).

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También superan el 10 % los lectores de libros electrónicos, los auriculares, los relojes inteligentes y las pulseras de actividad, así como los ordenadores.

Frente a ellos, sólo un 3 % en los precios de grandes electrodomésticos, como secadoras, lavadoras, lavavajillas y frigoríficos, registran rebajas que merezcan la pena, según la organización.

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La OCU considera que el porcentaje de chollos es especialmente bajo teniendo en cuenta la cantidad de ofertas que ya se publicitan y recuerda que, para considerar un descuento significativo, ha tomado como referencia el precio más bajo al que las principales plataformas de venta por internet han ofrecido esos productos en los últimos meses.

Por plataformas de venta, según la OCU, es la web de Xiaomi la que concentra, por el momento, una mayor proporción de gangas (24 %), seguida de Amazon (19 %), MediaMarkt (17 %) y Fnac (11 %).

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En otras, como Carrefour, Cecotec y SiHogar, el porcentaje de precios con rebajas interesantes alcanza hasta el 9 %.

La organización advierte, no obstante, de que los consumidores se encontrarán más subidas que bajadas de precios y de que no todas las ofertas que se anuncian estos días son reales.

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Para ayudar a distinguir unas de otras, la OCU pone a disposición de los consumidores dos herramientas gratuitas en su página web: un buscador de ofertas y un asesor de precios.

La OCU subraya que el año pasado denunció ante Consumo a nueve plataformas de venta por internet por anunciar falsas rebajas al no calcular los descuentos sobre el precio más bajo de los últimos treinta días, tal y como establece la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.

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Lo que hacían era tomar como referencia precios arbitrarios, como el recomendado por el fabricante, que en muchos casos ni siquiera se había llegado a aplicar.

La organización anima a los consumidores a que detecten este tipo de irregularidades y denunciarlas a través de sus redes sociales con la etiqueta #timofertasBF, con el fin de identificar posibles prácticas contrarias a la normativa y ponerlas en conocimiento de las autoridades de consumo. EFE

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