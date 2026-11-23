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Madrid, 23 nov (EFE).- La Fundación FIFA se incorpora esta temporada al proyecto CEAR CF, una iniciativa de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que promueve la inclusión social de personas refugiadas y migrantes a través del fútbol y que ha aumentado a seis el número de sus equipos con la participación del Sevilla.

Con plantillas formadas por personas procedentes de distintos países, los equipos de Alicante, Gran Canaria, Valencia, Madrid y ahora Sevilla reúnen a 72 jugadores, además de cinco mujeres que se incorporan al proyecto en Valencia, y compiten en distintas ligas con el fútbol como herramienta de inclusión social, según informó CEAR.

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La incorporación de la FIFA, cuyo logotipo lucirá en el frontal de las camisetas de la mayoría de los equipos CEAR CF, forma parte de su Programa para Refugiados, que promueve el acceso regular y seguro al fútbol de estos, con el objetivo de fomentar la inclusión, el bienestar psicosocial y la cohesión social, en beneficio tanto de las personas desplazadas, como de las comunidades de acogida.

Los equipos CEAR CF cuentan también por sexto año consecutivo con la colaboración de Fundación LaLiga, que apoya el proyecto dentro de su programa "Valores para Ganar" y colabora con material y equipaciones para entrenamientos y partidos, además de organizar talleres formativos para los cuerpos técnicos y jugadores.

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También respalda el itinerario de inserción sociolaboral que desarrolla CEAR, para facilitar la incorporación de los participantes al mundo laboral dentro de su proceso de integración social.

El equipo de Alicante fue el primero que CEAR puso en marcha en 2019, con personas de Guinea, Malí, Marruecos, Ucrania, Senegal, Nigeria, Mauritania y Sierra Leona, y desde esta temporada el Sevilla también se suma a la iniciativ,a con 17 jugadores procedentes de Malí, Senegal, Guinea-Conakry, Sudán del Sur, Gambia y Argelia. EFE

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