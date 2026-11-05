Espana agencias

El PP dice que del coche de 2017 de las primarias todos han sido detenidos menos Sánchez

Guardar

Elda (Alicante)/Madrid, 5 nov (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado este jueves que de los ocupantes del coche de Pedro Sánchez que, en 2017, recorrió el país en el marco de las primarias del PSOE, "todos han sido detenidos menos uno", en referencia al presidente del Gobierno.

"Solo queda él, el número 1", ha dicho en referencia a la operación de la Unidad Central Operativa (UCO) en la que se ha registrado la sede de Adif y la casa en Valencia del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

PUBLICIDAD

En declaraciones a los periodistas antes de visitar una empresa en Elda (Alicante), ha recordado que entre los seis detenidos dentro de la citada operación está el empresario cordobés Cristian Corvillo, vinculado al PSOE, y quien fue el chófer de aquel vehículo que ocupaban el presidente junto a Ábalos, su exasesor Koldo García y el que fuera secretario de organización del PSOE Santos Cerdan.

"De aquel coche de 2017 en el que Pedro Sánchez llevaba a sus manos derechas para recorrer España, recuperar el control del PSOE, y de ahí alcanzar la Moncloa, todos han sido detenidos menos uno" ya que "ha sido detenido Ábalos, Cerdán, Koldo y hoy su chófer", ha añadido.

PUBLICIDAD

Para Muñoz, la operación de este jueves sobre presuntos "amaños" en más contratos refleja que el Ministerio de Transportes "ha sido el cortijo de la corrupción".

La portavoz popular en la Cámara Baja ha subrayado que frente a esta "nueva operación" judicial por presunto amaño de contratos y presunta malversación de caudales públicos en Adif, el PP ofrece volver a gestionar, "a levantar el país y a poner en marcha los servicios públicos" con la reconstrucción del ferrocarril y otras infraestructuras dentro de "un proyecto de esperanza".

Preguntada por la supuesta oferta económica del abogado de su partido a Koldo García a cambio de información para dañar al Gobierno de Sánchez, ha opinado que "no parece casualidad" que salga esa información coincidiendo con los registros de la UCO y ha negado esa supuesta reunión con el exasesor socialista.

Ha agregado que la propia UCO ya desacreditó unas pasadas manifestaciones de Koldo sobre otra supuesta reunión con el número dos del PP, Miguel Tellado, y el líder de su formación, Alberto Núñez Feijóo, porque no cuadraban las agendas.

De su visita a la ciudad alicantina, Muñoz ha explicado que ha viajado en coche porque el tren no le genera "tranquilidad como a la gran mayoría de los españoles".

En la misma línea se ha pronunciado el secretario general del PP, quien ha afirmado que Sánchez acabará respondiendo ante los tribunales por el "saqueo" ante los casos de presunta corrupción que hay en su entorno, tras los registros y detenciones de este jueves.

"Es cuestión de tiempo que Sánchez tenga que responder también ante los tribunales por todo este saqueo", ha dicho el número dos del PP a través de un vídeo distribuido a medios. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

Con el exministro ya dimitido y Carlos Cuerpo como nuevo titular de Transportes, Podemos y Frente Amplio reclaman la renacionalización del sistema ferroviario, mientras PP y Vox señalan a Pedro Sánchez como responsable último de la tragedia de Urda. Todas las encuestas, anteriores al accidente de Urda, ya apuntaban a una mayoría holgada de PP y Vox

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo | Guterres insta a acoger a migrantes y a defender la cultura común iberoamericana: “Amar lo propio no exige temer lo ajeno”

El acto se celebra en la Galería de las Colecciones Reales. El rey Felipe VI se encarga de presidir el plenario, junto a Sánchez y Andrés Allamand, secretario general de la Comunidad

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo | Guterres insta a acoger a migrantes y a defender la cultura común iberoamericana: “Amar lo propio no exige temer lo ajeno”

Así pueden robarte los datos bancarios al hacer una compra online: subastan accesos a tiendas españolas por 45 euros

Los ciberdelincuentes pueden manipular los procesos de pago de comercios legítimos para redirigir a los compradores a páginas fraudulentas y hacerse con sus datos bancarios sin levantar sospechas

Así pueden robarte los datos bancarios al hacer una compra online: subastan accesos a tiendas españolas por 45 euros

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

La psicología coincide: a medida que envejecemos el deseo de recuperar viejas amistades resurge y, en parte, es para reconectar con tu “yo” del pasado

Otras razones incluyen las etapas de la vida y reconectar con esa persona, pero el primer freno que aparece es el miedo al rechazo

La psicología coincide: a medida que envejecemos el deseo de recuperar viejas amistades resurge y, en parte, es para reconectar con tu “yo” del pasado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo | Guterres insta a acoger a migrantes y a defender la cultura común iberoamericana: “Amar lo propio no exige temer lo ajeno”

Koldo asegura que el PP le ofreció un millón de euros por mentir sobre Sánchez, un pago que adelantaría OkDiario y que los populares devolverían con publicidad institucional

Una nueva oleada de amenazas de bomba obliga a desviar vuelos en toda Europa: varios aviones han aterrizado escoltados por cazas del Ejército

Frío y rápido saludo entre Sánchez y Milei en la Cumbre Iberoamericana en Madrid: “El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía”

ECONOMÍA

Así pueden robarte los datos bancarios al hacer una compra online: subastan accesos a tiendas españolas por 45 euros

Así pueden robarte los datos bancarios al hacer una compra online: subastan accesos a tiendas españolas por 45 euros

Uno de cada tres trabajadores de Madrid destina más de la mitad de su salario a la vivienda

El Gobierno subirá el salario mínimo hasta los 1.286 euros mensuales en 2027, un 5,3% más

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El precio de ser joven en España: alquileres imposibles, empleos precarios y títulos que no garantizan un futuro mejor para la Generación Z

DEPORTES

Carlos Alcaraz, sobre la llegada de Rafa Nadal al accionariado del Real Madrid: “Es alguien que tiene el fútbol como manera de vida”

Carlos Alcaraz, sobre la llegada de Rafa Nadal al accionariado del Real Madrid: “Es alguien que tiene el fútbol como manera de vida”

Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono, pero no tiene rival confirmado: “Estamos trabajando en eso”

La familia de Jesús de Miguel rompe su silencio tras la muerte del jugador: “Necesitamos vivir este duelo en la tranquilidad que esta situación requiere”

Un combativo Betis soñó, pero chocó con el muro amarillo del Borussia Dortmund en Champions

Vinicius no consigue reivindicarse: poco desborde y poco peligro en el partido ante el AEK Atenas de Champions