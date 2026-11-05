El PP dice que del coche de 2017 de las primarias todos han sido detenidos menos Sánchez

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Elda (Alicante)/Madrid, 5 nov (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado este jueves que de los ocupantes del coche de Pedro Sánchez que, en 2017, recorrió el país en el marco de las primarias del PSOE, "todos han sido detenidos menos uno", en referencia al presidente del Gobierno.

"Solo queda él, el número 1", ha dicho en referencia a la operación de la Unidad Central Operativa (UCO) en la que se ha registrado la sede de Adif y la casa en Valencia del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

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En declaraciones a los periodistas antes de visitar una empresa en Elda (Alicante), ha recordado que entre los seis detenidos dentro de la citada operación está el empresario cordobés Cristian Corvillo, vinculado al PSOE, y quien fue el chófer de aquel vehículo que ocupaban el presidente junto a Ábalos, su exasesor Koldo García y el que fuera secretario de organización del PSOE Santos Cerdan.

"De aquel coche de 2017 en el que Pedro Sánchez llevaba a sus manos derechas para recorrer España, recuperar el control del PSOE, y de ahí alcanzar la Moncloa, todos han sido detenidos menos uno" ya que "ha sido detenido Ábalos, Cerdán, Koldo y hoy su chófer", ha añadido.

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Para Muñoz, la operación de este jueves sobre presuntos "amaños" en más contratos refleja que el Ministerio de Transportes "ha sido el cortijo de la corrupción".

La portavoz popular en la Cámara Baja ha subrayado que frente a esta "nueva operación" judicial por presunto amaño de contratos y presunta malversación de caudales públicos en Adif, el PP ofrece volver a gestionar, "a levantar el país y a poner en marcha los servicios públicos" con la reconstrucción del ferrocarril y otras infraestructuras dentro de "un proyecto de esperanza".

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Preguntada por la supuesta oferta económica del abogado de su partido a Koldo García a cambio de información para dañar al Gobierno de Sánchez, ha opinado que "no parece casualidad" que salga esa información coincidiendo con los registros de la UCO y ha negado esa supuesta reunión con el exasesor socialista.

Ha agregado que la propia UCO ya desacreditó unas pasadas manifestaciones de Koldo sobre otra supuesta reunión con el número dos del PP, Miguel Tellado, y el líder de su formación, Alberto Núñez Feijóo, porque no cuadraban las agendas.

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De su visita a la ciudad alicantina, Muñoz ha explicado que ha viajado en coche porque el tren no le genera "tranquilidad como a la gran mayoría de los españoles".

En la misma línea se ha pronunciado el secretario general del PP, quien ha afirmado que Sánchez acabará respondiendo ante los tribunales por el "saqueo" ante los casos de presunta corrupción que hay en su entorno, tras los registros y detenciones de este jueves.

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"Es cuestión de tiempo que Sánchez tenga que responder también ante los tribunales por todo este saqueo", ha dicho el número dos del PP a través de un vídeo distribuido a medios. EFE

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