La final del Hotel Planner Tour de golf se celebrará en Mallorca hasta 2030

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Redacción deportes, 28 oct (EFE).- La final del Hotel Planner Tour, la segunda división del circuito europeo de golf, se celebrá en Mallorca hasta 2030 después del acuerdo alcanzado con la Federación Balear de Golf de extender el contrato cuatro años más y con la intención de que la competición tenga lugar en otros campos de la isla.

El anuncio del convenio se dio a conocer en víspera de la final de la llamada 'Road to Mallorca' que comienza este jueves en el Club de Golf Alcanada, en Port d'Alcúdia, informa Hotel Planner Tour en un comunicado.

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Mallorca es la sede del torneo final del circuito desde 2019 en los campos de Alcanada, en la primera edición y en las últimas cinco, y de T Golf Calvià (2020 y 2021).

La intención del segundo circuito europeo es que la final se dispute en otros campos de golf de Mallorca en las próximas cuatro ediciones, añade la nota.

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"Estamos encantados de prolongar nuestra estancia en Mallorca. Alcanada y T Golf Calvià han sido sedes excepcionales para nuestra gran final de temporada desde 2019, donde nuestros socios han disfrutado de una experiencia de primera clase tanto dentro como fuera del campo", señaló el director de Giras de Hotel Planner, Jamie Hodges.

Hodges mostró su entusiasmo por que la final se celebre en otras sedes de la isla y confió en seguir colaborando estrechamente con la Federación Balear de Golf.

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"Hemos trabajado durante toda la temporada para alcanzar un acuerdo marco que asegure el futuro de este proyecto, y ver que estos esfuerzos se materializan es motivo de gran satisfacción para la Federación Balear de Golf. El 'Road to Mallorca' da a conocer nuestra isla en todo el mundo", señaló el presidente de esta entidad, Bartolomé Tous.

La final de Mallorca pone el broche a la temporada y los quince primeros clasificados obtienen tarjeta para jugar el DP World Tour, la primera división. EFE

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