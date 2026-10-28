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Guardia Civil despliega más de 200 efectivos en la zona del accidente ferroviario de Urda

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Urda (Toledo), 28 oct (EFE).- La Guardia Civil ha desplegado más de 200 efectivos en la zona del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y ha pedido a la ciudadanía que evite acercarse al entorno para dejar trabajar a los servicios de emergencias.

Así lo ha trasladado este miércoles en declaraciones a los medios el portavoz de la Guardia Civil, Ramón Cuevas, que ha detallado que los primeros en llegar han sido los agentes de seguridad ciudadana, pero están desplegados el servicio aéreo, el cinológico o el equipo de grandes catástrofes, entre otros.

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Cuevas ha pedido a la ciudadanía que no se acerque a la zona para permitir trabajar a los agentes, porque la prioridad ahora mismo es atender a los heridos y para ello es fundamental que estén despejadas las vías de evacuación.

El instituto armado ha habilitado cuatro oficinas en Madrid, Sevilla, Córdoba y Toledo para que acudan los familiares de las víctimas del accidente ferroviario, para la identificación de las personas desaparecidas y la toma de muestras de ADN.

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En este sentido, Cuevas ha incidido en la importancia de que los familiares presenten denuncia y que sea un familiar de primer grado el que acuda para la toma de muestras de ADN.

Estas dependencias están ubicadas en las Zonas de la Guardia Civil en Madrid (Calle Batalla del Salado, 32) y de Andalucía (Avenida de la Borbolla nº 8, Sevilla) y las Comandancias de Córdoba (Entrada por Avenida de los Mozárabes) y de Toledo (Avenida Barber Nº 42). EFE

(Foto)(Vídeo)

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