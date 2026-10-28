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Galicia se solidariza con las víctimas del accidente de Toledo, con Angrois en el recuerdo

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Santiago de Compostela, 28 oct (EFE).- Galicia ha expresado este miércoles su solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y sus familias, con el recuerdo de la tragedia de Angrois, el accidente que en 2013 dejó 80 muertos en Santiago.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha trasladado su pésame por los fallecidos y su apoyo a los heridos y sus allegados, y ha ofrecido los medios gallegos para colaborar en lo que sea necesario tras cancelar su agenda.

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La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha expresado su "conmoción absoluta" y ha recordado que "Angrois sigue marcando nuestras vidas" y ha compartido su dolor y su solidaridad con las víctimas.

El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha confesado sentirse profundamente afectado por la noticia. "Todo mi afecto y solidaridad con las víctimas y sus familias, y mucha fuerza para las personas heridas. Y mucha fuerza también a los equipos de emergencias que están trabajando sobre el terreno", ha dicho en X.EFE

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