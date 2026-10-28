El COE suspende el Congreso de Sostenibilidad debido al accidente ferroviario

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Madrid, 28 oct (EFE).- El Comité Olímpico Español (COE) decidió este miércoles suspender el VI Congreso de Sostenibilidad en su sede en Madrid como gesto de solidaridad con las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo que ha causado la muerte de al menos 68 personas.

El foro se inauguró esta mañana y se desarrolló hasta la pausa de la comida, por lo que se cancelaron las dos mesas redondas previstas por la tarde, así como la jornada de cierre de mañana, jueves.

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Según señala el COE en un comunicado, la suspensión del congreso, que reunía a ponentes nacionales e internacionales, responde "al profundo pesar ante lo sucedido y al respeto y la solidaridad con las personas afectadas y sus familias".

"Trasladamos todo nuestro cariño, apoyo y solidaridad a quienes están atravesando estos momentos tan difíciles", añade la entidad que preside Alejandro Blanco.

En la sesión de mañana, se iban a entregar los III Premios de Sostenibilidad del COE concedidos a instituciones públicas y privadas que han destacado en su labor en favor de la sostenibilidad ambiental, económica y social. EFE

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