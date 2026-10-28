El Barça aparca en Dinamarca la 'resaca' del Balón de Oro

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Barcelona, 28 oct (EFE).- El Barcelona intentará aparcar este jueves (21:00 CET) la 'resaca' de la gala del Balón de Oro, donde el lunes fue reconocido con cuatro premios, con una victoria en el estadio del HB Koge danés para mantener el liderato en la fase liga de la Liga de Campeones femenina.

El pasado lunes, en Londres, el club azulgrana fue reconocido como el mejor equipo femenino del mundo, al que se sumaron los galardones individuales conquistados por Vicky López, premio Kopa a la mejor jugadora joven de la temporada pasada; Cata Coll, mejor portera; y Pere Romeu, mejor entrenador del pasado curso.

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Tres días después, el equipo catalán cambiará el 'glamour' del Palladium Theater de la capital británica por un encuentro trampa ante el campeón danés.

El vigente campeón de Europa parte como favorito para sumar los tres puntos, si bien no se puede relajar ante un rival que viene de golear al Servette suizo (5-1) y de perder por la mínima en la jornada inaugural ante el Arsenal (1-0). Aquel partido se decidió en el tiempo añadido con un gol de penalti transformado por la exazulgrana Mariona Caldentey.

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Está avisado pues el Barça, que el pasado fin de semana se recuperó ante el Granada (3-0) de la sorprendente derrota contra la Real Sociedad (2-1), el equipo que truncó una racha de 350 días sin perder del conjunto catalán.

La última derrota azulgrana en la Champions se remonta a la final del año 2025 ante el Arsenal. Desde entonces, ha ganado once partidos y ha cedido dos únicos empates: ante el Chelsea (1-1), en la fase liga del curso pasado, y el Bayern, en la ida de la semifinales (1-1).

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El técnico del Barcelona, Pere Romeu, no podrá contar en tierras danesas con las defensas Irene Paredes y Laia Alexandri y la delantera Vicky López, para un duelo en el que Caroline Graham Hansen podría disputar su partido 100 en la máxima competición europea.

La delantera noruega, que acabó sexta en la clasificación del Balón de Oro a mejor jugadora de la temporada, es clave en los esquemas de Romeu, especialmente ante equipos que plantean duelos defensivos.

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En la punta de ataque, la acompañará Ewa Pajor, segunda en el Balón de Oro por detrás de Alexia Putellas y, junto con Hansen, máxima goleadora del equipo en la competición continental con tres tantos.

La delantera Claudia Pina, que contra el Granada ya jugó unos minutos tras superar unos problemas físicos, podría volver a la titularidad, mientras que la centrocampista Clara Serrajordi, que tampoco jugó contra el equipo nazarí, también podría salir de inicio.

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La delantera estadounidense Kira Carusa es la principal referencia ofensiva del conjunto que entrena Kristian Morch, que cuenta con la local Mille Gejl, autora de dos asistencias contra el Servette, como líder en la sala de máquinas.

La única vez que ambos equipos se han enfrentado se remonta a la fase de grupos de la temporada 2021-22. El Barça se impuso por 0-2 en Dinamarca y goleó 5-0 en el Estadio Johan Cruyff.

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- Alineaciones probables:

Koge: Kozal; Ruth, Nielsen, Sorensen, Flick; Paulson, Jereko, Gejl, Witek; Nadim y Carusa.

Barcelona: Cata Coll; Aicha, Martina, Van Asten, Brugtts; Patri, Serrajordi, Sydney; Graham Hansen, Pajor y Pina.

Árbitra:Olga Blotskaya (Bulgaria).

Estadio: Koge Stadion.

Horario: 21:00 CET (20:00 GMT). EFE